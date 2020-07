Kdo je razžagal milijonarja?

Najprej ga je onesposobil z električnim paralizatorjem.

Zaslovel in obogatel je tako rekoč čez noč, kar je šlo v nos marsikateremu nevoščljivcu in poslovnemu tekmecu. A tako brutalni obračun je presenetil vsakogar. Policija domneva, da je bil umor digitalnega virtuoza in uspešnega vlagatelja naročen, izpeljal pa ga je profesionalec, ki pa ga je vendarle presenetila nenapovedana obiskovalka, tako da je moral pobegniti skozi zadnja vrata razkošnega stanovanja na Manhattnu.Sestroso poklicali zaskrbljeni sosedje iz ugledne stolpnice, saj so iz stanovanja 33-letnika zaslišali zverinsko vpitje, v ozadju pa brnenje orodja. Sestra je nemudoma pohitela k bratu, ko je vstopila, je bil v stanovanju verjetno še vedno morilec, a je hitro pobegnil in zato ni utegnil pospraviti vsega za seboj: v vtičnici je bila tako še vedno električna žaga, pustil je tudi nekaj čistil in praznih plastičnih vrečk. Preostale so bile že polne – delov telesa njegove žrtve, ki jo je natančno razkosal in tudi obglavil. Šokirana ženska je poklicala policijo, ob prizoru pa so onemeli tudi vsega hudega vajeni možje postave.Glede na stanje trupla je bilo v prostorih presenetljivo malo krvi, kot kaže, je morilec že večidel počistil, prihod sestre pa ga je očitno presenetil, zato je kraj zločina zapustil prej, kot je nameraval. Preiskovalci domnevajo, da je tarčo onesposobil z električnim paralizatorjem, potem pa je v roke prijel električno žago.Komu je bil Saleh trn v peti in zakaj so ga pokončali tako brutalno, ni znano. Morilec je v stavbo vstopil zakrinkan in z večjim kovčkom v roki, zanimivo, v dvigalo je vstopil skupaj z žrtvijo, kažejo posnetki varnostne videokamere. Je Saleh že takrat vedel, da se približuje njegov konec? Ugank je veliko, predvsem zato, ker uspešni podjetnik po besedah sodelavcev in bližnjih ni imel sovražnikov; nikoli mu ni nihče grozil, posle je opravljal pošteno, vsak evro je zaslužil s trdim delom, zatrjujejo.Saleh je bil sin priseljencev iz Bangladeša, z razvojem aplikacij pa se je ukvarjal že v zgodnji mladosti. Ustanovil je dve priljubljeni platformi, Pathao, ki je bila namenjena t. i. car sharingu ali delitvi avtomobilov, druga, Gokada, pa je nadvse podobna Uberju. Bajne zaslužke, ki so jih prinesli digitalni projekti, je spretno nalagal v tvegani kapital in odlično služil.