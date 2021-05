Kdo je najstnik, ki je izvedel masaker v šoli? Pred napadom zapisal, da je bog (FOTO)

V napadu poškodovanih najmanj 32 ljudi

Eden od napadalcev na srednjo šolo v ruskem Kazanu, v kateri je bilo ubito 11 ljudi, po nekaterih informacijah osem, od tega sedem učencev in učiteljica je,(19).Ruski portal iz.ru je objavil fotografijo aretiranega najstnika, ki je nekoč obiskoval to šolo. Mediji navajajo, da ni imel nobenih povezav z učitelji in učenci. Po poročanju ruskega portala Baza je nekaj dni pred napadom odprl kanal v aplikaciji Telegram in se razglasil za boga. Dvajset minut pred napadom se je fotografiral v maski z napisom 'bog' in napisal, da bo napadel šolo in se nato ustrelil. Njegov profil je od takrat izbrisan.Čeprav je Galjavijev v napadu sodeloval, obstaja možnost, da ga ni organiziral. Vir blizu ruske obveščevalne službe FSB je namreč dejal, da je bil aretiran tudi 41-letni. Sumi se, da je on organizator pokola. Medtem ko je policija Ilnaza prijela, pa ruski mediji pišejo še o drugem strelcu. Ta se je zabarikadiral v šoli, policija pa ga je v posredovanju ubila.V šoli je bilo v času napada skupno nekaj več kot 700 učencev in približno 70 zaposlenih. Nekateri so v strahu skakali skozi okna.Šolo so naposled evakuirali, policija pa izvaja preiskavo. Skupno je poškodovanih najmanj 32 ljudi, od tega jih je več kot 20 pristalo v bolnišnici, šest dijakov pa potrebuje intenzivno nego. Tako navedbe pristojnega ministrstva povzema Tass.Kazan, ki šteje več kot 1,2 milijona prebivalcev, leži približno 700 kilometrov vzhodno od Moskve. Po napadu so poostrili varnostne ukrepe v vseh šolah v mestu.