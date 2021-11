Kdo je kriv za stampedo? Obiskovalcem naj bi podtaknili drogo

Policija v Teksasu intenzivno preiskuje okoliščine tragedije ob začetku glasbenega festivala minuli petek. Med nastopom raperja Travisa Scotta se je namreč zgodil stampedo, v katerem je umrlo osem ljudi, starih od 14 do 27 let, okoli 300 je ranjenih, namigovanja, da je v množici nekdo obiskovalcem vbrizgaval drogo, pa so čedalje glasnejša.

Policija preiskuje tragični dogodek in pregleduje posnetke koncerta. FOTO: Instagram

Zapletati se je začelo okoli devete ure zvečer, ko je na oder stopil Scott in je množica nenadoma začela pritiskati proti odru, kar je sprožilo paniko med številnimi obiskovalci. Glasbenik naj bi se, kot je pozneje povedal sam, med svojim nastopom večkrat zaskrbljen ustavil in začel pozivati varnostnike, naj posredujejo, a je kljub temu kakšne pol ure pozneje sledil stampedo, po katerem so enajst ljudi urgentno prepeljali v bolnišnico zaradi srčnega zastoja, a so preživeli le trije.

Okoli 300 obiskovalcev koncerta so oskrbeli zaradi blagih poškodb, kot so ureznine in udarnine, številnim pa so pomagali zaradi prevelikega odmerka mamil. Med njimi varnostniku, ki naj bi ga nekdo iz množice zabodel v vrat. Tudi medicinsko osebje je potrdilo, da gre za vbod igle, da je nekdo nedolžnim podtikal drogo, pa pričajo številni drugi udeleženci glasbenega dogodka, ki se je žal končal tako tragično.

Policija pregleduje videoposnetke festivala, k sodelovanju pa vabi tudi raper in naproša vse, naj pristojnim posredujejo koristne podatke o okoliščinah tragedije. Scott se že spopada z očitki, da bi moral veliko prej odložiti mikrofon in končati nastop, takoj ko je opazil, da je množica nemirna; nekateri celo pričajo, da je raper ignoriral dogajanje pred odrom, dokler ni opazil reševalnega osebja, ko je hitelo na pomoč prvim, ki so obležali.

8 ljudi je umrlo v petkovem stampedu.

Eden od poškodovanih obiskovalcev je menda že vložil tožbo proti Scottu in organizatorju festivala zaradi pomanjkljive varnosti na dogodku, zahteva okrogel milijon dolarjev odškodnine. Raper se je s podobnimi obtožbami v preteklosti že spopadel, in sicer so ga obtožili, da je na festivalu Lollapalooza 2015. ogrozil življenje obiskovalcev, ko jih je nagovarjal, naj preskočijo zaščitno ograjo. Med takratnim dogodkom se sicer nihče ni poškodoval.