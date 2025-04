Kdo je deklica, ki jo je naplavila Sava?

Srbski policisti in forenziki poskušajo razvozlati misterij mrtve deklice iz reke Save. Močno razpadajoče truplo so 22. marca v reki odkrili udeleženci zabave na enem od beograjskih splavov, bilo je zataknjeno za splav. Težava pa je v tem, ker v tej državi v zadnjem času ni nihče prijavil pogrešanja deklice, ki bi bila stara sedem ali osem let in ki bi bila nazadnje oblečena v rožnato-sivo majico in rjave hlače. Sum, da gre za umor Srbi so zato za pomoč pri preiskavi zaprosili Hrvate in Bosance, nato pa tudi Slovence. Preden Sava iz Slovenije priteče v Srbijo, namreč teče na Hrvaško, tam pr...