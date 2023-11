Kaznovali mamo, ki se je delala, da je 13-letnica

Že res, da je v svojih 30. letih še dokaj mlada, pa vendar bi moral človek zamižati najmanj na eno, če ne kar na obe očesi, da bi jo imel za 13-letnico. A 33-letni Teksašanki Casey Garcia je krinka uspela: pobarvala si je lase, si potemnila kožo, oblekla hčerina oblačila in se odpravila v srednjo šolo San Elizario, ki jo obiskuje njena Julie.

V najstniški preobleki FOTO: Youtube

Fotografija, posneta ob aretaciji FOTO: Šerifov urad El Paso

Pulover s kapuco, očala in obrazna maska so bili dovolj, da so jo spustili v šolo. Udeležila naj bi se tudi pouka, po njenih besedah pa vse do zadnje ure noben učitelj ni opazil, da je med učenci vsiljivka.

»Uspelo se mi je udeležiti vseh sedmih ur, ne da bi me kdo kaj vprašal. Šele zadnja učiteljica mi je rekla: 'Julie, lahko ostaneš tukaj po uri.' Pogledala me je in dejala: 'Ti nisi Julie,'« razlaga mati na posnetku, ki ga je posnela med svojo gverilsko akcijo. Ko je učiteljici priznala, kdo je, in povedala, kaj počne, jo je ta odpeljala k ravnatelju.

Z razsodbo ni bila zadovoljna

Posnetek je seveda romal na splet, avtorica pa je po lastnih besedah poskus naredila, ker je želela opozoriti starše in pristojne na pomanjkljivo varnost v šoli. Porota na sodišču ni imela razumevanja za plemenito poslanstvo. Pred dnevi so vsiljivko obsodili na šest mesecev pogojne kazni, poleg tega pa bo morala plačati še globo 700 dolarjev (639,49 evra).

Njena odvetnica z razsodbo ni bila zadovoljna. »Jasno je, da je vdor na šolsko zemljišče – pri katerem ni bil nihče poškodovan – manj škodljiv kot škoda, ki jo je poskusila preprečiti, to je streljanje v šoli,« je komentirala.

Casey Garcia je bila poleg kaznivega dejanja vdora obtožena tudi poseganja v vladne evidence zaradi domnevnega ponarejanja hčerinega podpisa, vendar je okrožno tožilstvo okrožja El Paso obtožbo zavrglo.