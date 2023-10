Katastrofa pri Benetkah: umrlo 20 ljudi, med njimi 2 otroka

Najmanj 20 ljudi, vključno z dvema otrokoma, je umrlo, ko je v Benetkah avtobus zletel z mostu in zagorel, je povedal tiskovni predstavnik beneške mestne hiše.

»Nocoj je našo skupnost prizadela tragedija,« je na Facebooku zapisal župan Luigi Brugnaro in mesto strmoglavljenja opisal kot »apokaliptično prizorišče. Do nesreče je prišlo na mostu, ki prečka železniško progo in povezuje beneški okrožji Mestre in Marghera.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob dogodku izrazila globoko sožalje.

»V stiku sem z županom Luigijem Brugnarom in Matteom Salvinijem, skupaj spremljamo novice o tej tragediji,« je dejala v izjavi.