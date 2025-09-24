Katastrofa pred bolnišnico: 50-metrska luknja pogoltnila cesto in policijski avto (FOTO, VIDEO)

V Bangkoku se je danes zjutraj odvijala prava drama. Tik pred eno največjih mestnih bolnišnic se je ob 7.13 odprla ogromna luknja in pogoltnila del ceste. Udor, globok kar 50 metrov, in širok 30, je nastal neposredno nad postajo vlaka Vajira Hospital. V trenutku so se zaprle ceste med tamkajšnjima križiščema, bolnišnica pa je prekinila ambulantne storitve. Iz bližnjih stavb so morali evakuirati okoli 3.500 bolnikov.

Čeprav je glavna zgradba bolnišnice ostala nedotaknjena, so oblasti preventivno izselile tudi prebivalce bližnjih stanovanjskih blokov. Kot po čudežu nihče ni bil poškodovan.

Policijski avto izginil v globino

Moč vdora je bila tako silovita, da je v luknjo potegnilo dva električna droga in celo policijsko vozilo, poroča Bangkok Post. Na teren so nemudoma prispeli delavci mestnega elektro podjetja in začeli stabilizirati območje.

Dogodek odpira nujna vprašanja, saj je bil ta del mesta že zaprt zaradi gradnje podaljška linije podzemne železnice. Preiskava, ali je gradbišče povezano z nesrečo, še poteka.

Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

Na kraj nesreče je hitro prispel bangkoški guverner Chadchart Sittipunt. Pojasnil je, da se je udor pojavil točno na stičišču predora in postaje. »Zemlja je stekla v predor, kar je povzročilo porušitev okoliških struktur in prelom velike vodovodne cevi,« je razložil.

V primeru dežja se lahko stanje poslabša

Oblasti so takoj prekinile dobavo vode in elektrike, da bi preprečile dodatne nesreče. Ekipe so začele tesniti predor, preverjati varnost zgradb, nadzirati premikanje tal in usmerjati promet, ki je zaradi zapor popolnoma ohromel.

Guverner opozarja, da bi dež lahko položaj še poslabšal: »Če bo padal dež, lahko voda povzroči dodatno izpiranje zemlje v predor. Ustanovili smo ekipo, ki bo spremljala razmere in ukrepala glede na vremenske scenarije.«

24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters