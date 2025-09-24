  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

GROZA

Katastrofa pred bolnišnico: 50-metrska luknja pogoltnila cesto in policijski avto (FOTO, VIDEO)

Iz bližnjih stavb so morali evakuirati okoli 3.500 bolnikov.
Ljudje gledajo vozilo na robu luknje po zrušenju ceste. FOTO: Watsamon Tri-yasakda Afp

Ljudje gledajo vozilo na robu luknje po zrušenju ceste. FOTO: Watsamon Tri-yasakda Afp

Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Vozilo se maje na robu ogromne luknje, ki se je odprla na cesti. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Vozilo se maje na robu ogromne luknje, ki se je odprla na cesti. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Ljudje gledajo vozilo na robu luknje po zrušenju ceste. FOTO: Watsamon Tri-yasakda Afp
Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp
24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
Vozilo se maje na robu ogromne luknje, ki se je odprla na cesti. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
N. P.
 24. 9. 2025 | 21:01
2:15
A+A-

V Bangkoku se je danes zjutraj odvijala prava drama. Tik pred eno največjih mestnih bolnišnic se je ob 7.13 odprla ogromna luknja in pogoltnila del ceste. Udor, globok kar 50 metrov, in širok 30, je nastal neposredno nad postajo vlaka Vajira Hospital. V trenutku so se zaprle ceste med tamkajšnjima križiščema, bolnišnica pa je prekinila ambulantne storitve. Iz bližnjih stavb so morali evakuirati okoli 3.500 bolnikov.

Čeprav je glavna zgradba bolnišnice ostala nedotaknjena, so oblasti preventivno izselile tudi prebivalce bližnjih stanovanjskih blokov. Kot po čudežu nihče ni bil poškodovan.

Policijski avto izginil v globino

Moč vdora je bila tako silovita, da je v luknjo potegnilo dva električna droga in celo policijsko vozilo, poroča Bangkok Post. Na teren so nemudoma prispeli delavci mestnega elektro podjetja in začeli stabilizirati območje.

Dogodek odpira nujna vprašanja, saj je bil ta del mesta že zaprt zaradi gradnje podaljška linije podzemne železnice. Preiskava, ali je gradbišče povezano z nesrečo, še poteka.

Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp
Reševalci pregledujejo luknjo. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

Na kraj nesreče je hitro prispel bangkoški guverner Chadchart Sittipunt. Pojasnil je, da se je udor pojavil točno na stičišču predora in postaje. »Zemlja je stekla v predor, kar je povzročilo porušitev okoliških struktur in prelom velike vodovodne cevi,« je razložil.

V primeru dežja se lahko stanje poslabša

Oblasti so takoj prekinile dobavo vode in elektrike, da bi preprečile dodatne nesreče. Ekipe so začele tesniti predor, preverjati varnost zgradb, nadzirati premikanje tal in usmerjati promet, ki je zaradi zapor popolnoma ohromel.

Guverner opozarja, da bi dež lahko položaj še poslabšal: »Če bo padal dež, lahko voda povzroči dodatno izpiranje zemlje v predor. Ustanovili smo ekipo, ki bo spremljala razmere in ukrepala glede na vremenske scenarije.«

24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
24. septembra 2025 se je v bližini bolnišnice odprla ogromna luknja. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
Vozilo se maje na robu ogromne luknje, ki se je odprla na cesti. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
Vozilo se maje na robu ogromne luknje, ki se je odprla na cesti. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Več iz teme

udorVrtačanesrečareševanjepredorcestaevakuacijaposnetekvodabolnišnicaTajskaBangkok
ZADNJE NOVICE
22:25
Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Nadomestna gradnja

Bloki ob Šišenski, kot se spominjajo nekateri, so rasli skorajda vidno.
Lovro Kastelic24. 9. 2025 | 22:25
22:09
Novice  |  Svet
MODNI MAGNAT

Najbogatejši Evropejec besni: »To je smrtonosna ofenziva na našo ekonomijo!«

Najbogatejši človek v Evropi in modni magnat Bernard Arnault se je razjezil zaradi predloga o davku na bogastvo.
24. 9. 2025 | 22:09
21:33
Ona  |  Astro
DUHOVNOST

Lekcije duše: zakaj se nekateri odnosi zgodijo in drugi ne

Najbolj je kritična sama do sebe, drugi so razumevajoči. Ko stopiš v telo, pozabiš, da je vse le igra verjetnosti.
24. 9. 2025 | 21:33
21:18
Bulvar  |  Domači trači
SPOMIN NA TEŽKO OBDOBJE

Andreja ob tem prizoru oblile solze: »Takoj sem se spomnil na mamo. Streslo me je« (FOTO)

Ko je zagledal bolniško posteljo, so ga povsem preplavila čustva.
24. 9. 2025 | 21:18
21:01
Kronika  |  Na tujem
GROZA

Katastrofa pred bolnišnico: 50-metrska luknja pogoltnila cesto in policijski avto (FOTO, VIDEO)

Iz bližnjih stavb so morali evakuirati okoli 3.500 bolnikov.
24. 9. 2025 | 21:01
21:00
Suzy
BELGIJSKA KRALJEVA DRUŽINA

Belgijska kraljeva družina: princ priznal skrivnega sina (Suzy)

Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu.
24. 9. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Za prste obliznit: suši skleda v nekaj korakih

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki