Katastrofa na tirih: poročajo o žrtvah in več huje ranjenih (FOTO)

Na severovzhodu Škotske se je danes zjutraj iztiril vlak, kar je na območju sprožilo obsežno posredovanje reševalnih ekip. Ena oseba naj bi umrla, več je huje poškodovanih, poročajo mediji.Škotska premierkaje nesrečo na Twitterju označila za »izjemno resen incident« in kasneje dodala, da poročila s kraja dogodka omenjajo »resne poškodbe«.Iznad prizorišča nesreče v bližini kraja Stonehaven se vije dim, na območju pa se je zbralo okrog 30 reševalnih vozil in helikopter, navaja britanski BBC.Policija je zgolj sporočila, da so bili na prizorišče poklicani ob 9.43 po lokalnem času. Policisti so na kraju nesreče skupaj z reševalci in gasilci, je dodala.Škotske železnice so medtem pojasnile, da še ne morejo potrditi natančne narave nesreče niti tega, kako resna je bila. Več podatkov obljubljajo v kratkem.Ponoči je sicer na Škotskem močno deževalo in na območju, kjer je prišlo do nesreče, so padavine povzročile tudi poplave ter posledično zamude v železniškem prometu.