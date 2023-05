Katastrofa na festivalu, upokojenka z avtom v množico ljudi (VIDEO)

Upokojenka je v nedeljo zvečer med festivalom v občini Vilanova de Arousa v severozahodni španski regiji Galicija z avtomobilom zapeljala v množico ljudi. Po navedbah tamkajšnje službe za nujne primere je bilo ranjenih enajst ljudi, od tega pet huje. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, policija pa je že uvedla preiskavo.

Nesreča se je zgodila v nedeljo ob 23.30. Po navedbah službe za nujne primere v regiji Galicija je bilo ranjenih enajst ljudi, medtem ko španska državna televizija RTVE in lokalni mediji poročajo o najmanj dvanajstih ranjenih.

Pet huje poškodovanih so rešilci že odpeljali v bolnišnico. Najbolj skrb vzbujajoče je stanje 14-letnika, ki naj bi utrpel notranje krvavitve. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, vse pa kaže, da je voznica, ki je stara približno 80 let, izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v šotor.

Policija je voznico in njenega moža, ki je sedel na sovoznikovem sedežu, že pridržala in uvedla preiskavo nesreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prebivalci občine Vilanova de Arousa so sicer v nedeljo praznovali dan svojega zavetnika San Miguela de Deira. Festivala se pogosto udeležijo tudi številni prebivalci sosednjih občin.