Kar 37 let nedolžen v zaporu

Obsodili so ga na podlagi majavega pričevanja.

Sestra in mati sta mu venomer stali ob strani. FOTO: Twitter

Bilo je leta 1983, ko se je življenje 19-letnenasilno končalo, 18-letnegapa obrnilo na glavo. Mladeniča so na podlagi majavega pričevanja obsodili na smrt, a pozneje kazen spremenili v dosmrtno ječo, vnovična preiskava pa je potrdila, da je vsa leta sedel za zapahi nedolžen.Točneje, 37 let življenja mu je vzelo malomarno pravosodje, ki je v želji po hitri obsodbi zaprlo nedolžnega mladeniča. Ta je vseskozi vztrajal, da z usodo uboge Barbare nikakor ni povezan, a pred skoraj štirimi desetletji ni prepričal nikogar razen svoje ljube družine. Šele nova analiza DNK ga je oprala krivde, pomagal pa je tudi nov odtis Robertovih zob, ki nima prav nič skupnega s sledovi, ki so jih našli na Barbarinem vratu. Najstnico je nekdo brutalno posilil in umoril, medtem ko se je vračala iz službe v nakupovalnem središču v Tampi na Floridi, priča pa je zatrjevala, da je na kraju zločina videla prav Roberta. In čeprav je bila ta izjava edina, ki je bremenila obtoženca, je očitno zadostovala, da so mladostnika obsodili kar na smrtno kazen. Pozneje so kazen ublažili, še dobro, kajti tako je lahko vsaj dočakal svojo osvoboditev in oprano ime, je olajšan Robert, ki si želi novega začetka, pa čeprav je najlepša leta v življenju zapravil za zapahi v skupno šestih zaporih na Floridi.»Na tej okrutni poti sem spoznal številne čudovite ljudi, ki so mi bili pripravljeni prisluhniti in pomagati. Neizmerno sem jim hvaležen,« je ob osvoboditvi ganjen dejal zdaj 55-letni Robert, ki mu ob strani še vedno stojita mati in sestra. Naučiti se mora vseh vsakdanjih opravil, od samostojnega nakupovanja do uporabe pametnega telefona, je povedal, želi si pridobiti izobrazbo in se postaviti na noge ter služiti denar. Na novi poti ga podpira tudi Innocent Project, ki je sploh spodbudil tožilstvo k vnovičnemu odprtju primera, nova analiza DNK pa je potrdila, da sta bila posiljevalca in morilca Gramsove kar dva. Pri projektu Innocent še poudarjajo, da so za zapahi po ameriških zaporih še vedno preštevilni nedolžni, ki so jim po krivici vzeli pravico do življenja, resnični morilci in kriminalci pa svobodno korakajo po ulicah in ogrožajo varnost državljanov.