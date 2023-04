Kar 20 let dvigala pokojnino sorodnice, ki je bila že mrtva. Ne boste verjeli, koliko se je okoristila

Na Hrvaškem odmevajo ugotovitve državnega tožilstva, ki je med preiskavo 52-letne hrvaške državljanke ugotovilo, da je od leta 1998, ko je dobila pooblastilo pokojne sorodnice do razpolaganja z njenim računom, dvigovala njeno pokojnino tudi po njeni smrti.

Tožilstvo je ugotovilo, da 52-letnica leta 2001, ko je lastnica bančnega računa umrla, o tem ni obvestila pristojnih in je neupravičeno še naprej prejemala pokojnino na bančni račun. Pooblaščenka, danes 52-letna Hrvatica, pa je ta denar neupravičeno porabljala. Na račun pokojninske blagajne in račun pokojne se je tako okoristila za neverjetnih 74.455,13 evra, poročajo hrvaški mediji.

Podoben primer se je zgodil tudi pri nas. Anton Kavčič je dolga leta skrival truplo mame Klare in pobiral njeno pokojnino. V začetku leta so mu sodili zaradi goljufije in skrunitve trupla. Kavčič je doma ustvaril takšne razmere, da deli trupla niso razpadli. Kot smo poročali, je bilo truplo deloma skeletizirano in deloma muminificirano.