Kar 15 let živel ob truplu

Zaradi kupov šare trupla sploh niso opazili. FOTO: Del Henderson Jr/Getty Images

Samotar domnevnega vloma ni prijavil.

Srhljivo odkritje je pretreslo Avstralijo:je kar 15 let živel v hiši ob truplu moškega, ki ga je ustrelil leta 2002. Leta 2017 je tudi sam umrl, šele 2018. pa so odkrili še posmrtne ostanke, ki ga je lastnik hiše, potem ko ga je pokončal, preprosto zavil v preprogo.Snellmanova družina na sodišču še vedno išče pravico za »izgubljenega sina«. Star je bil 39 let, ko je izginil, pripoveduje oče: sin je že v najstniških letih skrenil na napačna pota, spečal se je z mamilarji, večkrat je moral za rešetke zaradi tatvin in vlomov, obtožen je bil celo uboja nekega brezdomca, a so ga pozneje oprostili. Občasno se je vrnil domov in sklenil, da bo začel znova, brez omame, a ga je odvisnost vsakokrat posrkala vase. Tako se je očitno zgodilo tudi leta 2002, ko je Snellman spet izginil in se pojavil pri Robertsovih vratih. Kot vztrajajo svojci lastnika hiše groze, ki so jo po srhljivih odkritjih prodali, kupci pa so nepremičnino zravnali z zemljo, je Snellman hotel vlomiti in napasti takrat 46-letnega Robertsa, zato je ta potegnil pištolo (doma je imel deset nezakonitih kosov orožja) in vsiljivca usodno ustrelil. Snellmanovi, ki so sina iskali po številnih zaporih po državi, a potem sklenili, da je očitno odromal na tuje, pa so prepričani, da sta se pokojnika poznala, morda sta si celo preprodajala mamila; Roberts ga je ustrelil načrtovano, zatrjujejo in zahtevajo, da Snellmana odrešijo bremena domnevnega vloma.Krogla ga je zadela v predel ključnice, umrl je verjetno zelo hitro, ocenjujejo. Roberts je njegovo truplo zavil v preprogo in ga skril pod kup najrazličnejše šare. Da bi zakrinkal čedalje ostrejše vonjave, je uporabil več kot 70 stekleničk dišav, in ker je v njegovem domu zaudarjalo po odpadkih in vsakršni krami, ni nihče pomislil, da se tam skriva še mrtev človek. Samotar Roberts je leta 2017 umrl po naravni poti, star dobrih 60 let; sosedje z njim niso imeli stikov, a jih je vendarle zaskrbelo, ko ga več tednov ni bilo na spregled, zato so obvestili policijo. Ta je vdrla v domovanje in našla truplo, ki je padlo čez radiator, šele leto dni pozneje, ko so dediči naročili temeljito čiščenje hiše, ki je vključevalo predvsem odvoz odpadkov, pa so naleteli še na Snellmana.