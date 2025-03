Kaos v Severnem morju: Trčenje tankerja in ladje sprožilo obsežno reševanje!

V Severnem morju pred jugovzhodno obalo Velike Britanije sta danes trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je na tankerju izbruhnil požar. Na prizorišče nesreče so napotili ekipe reševalcev, tudi gasilska plovila.

Britanska obalna straža je sporočila, da so klic na pomoč prejeli nekaj pred 10. uro po krajevnem času (11. uro po srednjeevropskem) in da incident še traja. Kot je še navedla, v obsežni reševalni operaciji sodelujejo helikopter obalne straže, letalo, reševalni čolni iz štirih mest in plovila, ki so bila v času trčenja v bližini.

Po trčenju plovili zapustilo več ljudi

Na posnetkih, ki jih je objavil BBC, je videti, kako se s prizorišča dvigujejo gost dim in plameni. Po poročanju britanskih medijev je po trčenju plovili zapustilo več ljudi.

Švedska družba Stena Bulk je potrdila, da je lastnik tankerja, vpletenega v nesrečo, in dodalo, da ga upravlja pomorsko podjetje Crowley s sedežem v ZDA. BBC poroča, da sta trčila tanker Stena Immaculate in tovorna ladja Solong, ki pluje pod portugalsko zastavo.

Glede na podatke na spletni strani marine Traffic, na kateri je mogoče slediti plovilom, je tovorna ladja trčila v tanker z nafto, ki je bil zasidran pred obalo blizu mesta Hull.

Po podatkih britanskega BBC, ki se sklicuje na podjetje Crowley, je vseh 20 članov posadke tankerja na varnem.