Kaos v baziliki svetega Petra: moški uničeval oltar in podrl dragocene svečnike (VIDEO)

V baziliki svetega Petra v Vatikanu se je zgodil incident, ko je moški skočil na glavni oltar, z njega potegnil prt in podrl dragocene svečnike iz 19. stoletja, vredne več deset tisoč evrov. Dogodek so posnele kamere, posnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Na posnetku je videti, kako moški spleza na oltar, ki ga papež uporablja za pomembne verske obrede, in začne uničevati njegovo opremo. Preden bi lahko naredil še več škode, so ga zaustavili varnostniki, medtem ko so turisti osuplo opazovali dogajanje.

Osumljenec ima duševne težave

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je storilec romunski državljan, poškodovani svečniki pa so vredni okoli 30.000 evrov. Predstavnik Vatikana je za medije povedal, da ima osumljenec resne duševne težave. Po posredovanju vatikanske policije so ga predali italijanskim oblastem, poroča edition.cnn.com.

Napad v času priprav na jubilejno leto

Incident se je zgodil v obdobju, ko se Vatikan pripravlja na katoliško jubilejno leto 2025, ko naj bi Rim obiskalo kar 32 milijonov romarjev. Zaradi tega so v baziliki uvedli dodatne varnostne ukrepe, med drugim tudi zaščitno steklo pred Michelangelovo Pietà, ki je bila že večkrat tarča napadov.

Podoben dogodek se je v baziliki zgodil tudi leta 2019, ko je moški prav tako z oltarja zmetal svečnike.

Preberite še: