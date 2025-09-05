NA TIRIH

Kamere posnele grozljivo nesrečo! Vlak je trčil v avtomobil 81-letnika (VIDEO)

Pristojni na železnicah: »Zapornice so delovale pravilno«.
Fotografija: Silovito trčenje na tirih. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Silovito trčenje na tirih. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

M. U.
05.09.2025 ob 07:18
M. U.
Nadzorne kamere so posnele grozljivo nesrečo, ki se je pred dnevi zgodila na Poljskem. Vlak je na železniškem prehodu trčil v avtomobil. Poljske železnice so zdaj v okviru svoje kampanje »Varno prečkanje« objavile posnetek, s katerim opozarjajo voznike na podobne situacije.

Pristojni na železnicah: »Zapornice so delovale pravilno«

Po poročilu policijske postaje v Poznanju je Opel vozil 81-letni moški, ki je s svojim avtomobilom trčil v ograjo, ki je bila spuščena malo pred nesrečo, in se ustavil sredi tirov. V tistem trenutku ga je zadel vlak. Vlak je nato trčil v zadnji del njegovega avtomobila in ga skoraj popolnoma zdrobil. 

Silovito trčenje na tirih. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Silovito trčenje na tirih. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Na kraj nesreče so takoj prispele vse službe, vključno z reševalnim helikopterjem, ki je voznika v stabilnem stanju prepeljal v bolnišnico, je navedel Polsat news.

»Zapornice so delovale pravilno,« so ob tem poudarili pri Poljskih železnicah. »Vsako leto se na železniško-cestnih prehodih zgodi približno 170 nesreč, v katerih umre več deset ljudi. V okviru kampanje Varno prečkanje želimo s tem posnetkom ozavestiti voznike o nevarnostih, ki nastanejo zaradi nezadostne pozornosti,« so dodali. 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

