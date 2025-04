Kamera posnela trenutek groze: Medved napadel žensko, našli le njeno glavo

Iz Rusije poročajo o grozljivem napadu medveda. Tako oblasti sumijo, da je medved raztrgal Rusinjo Anastazijo Bulgakovo (44) in ji požrl skoraj vse dele telesa razen glave, je navedel The Sun.

Kamera je posnela trenutek groze

Zadnje trenutke Bulgakove je posnela nadzorna kamera. Posnetek prikazuje žensko, ki sredi noči hodi po poledeneli cesti v ruski regiji Serov, nato pa se zanjo izgubi vsaka sled. Po izginotju so domačini sprožili obsežno iskanje. Najbolj grozne sume so potrdili, ko so našli odrezano glavo. Uradniki izvajajo teste DNK, da bi potrdili, da gre res za Anastazijino glavo, preverjajo pa tudi DNK drugih pogrešanih oseb.

Čeprav medvedi in volkovi na tem območju niso neobičajni, preiskovalci ne izključujejo možnosti, da je bila ženska ubita, medvedi pa so truplo kasneje raztrgali.