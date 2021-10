Kam je izginila malčica?

Štiriletno deklico pogrešajo že pet dni, strahovi, da jo je nekdo ugrabil in odpeljal daleč proč, so čedalje večji. V Avstraliji mrzlično iščejo Cleo Smith, ki je v noči na soboto izginila iz šotora v kampu Quobba Blowholes 900 kilometrov od Pertha, v akciji so se vključili tudi helikopterji, droni in številni prostovoljci.

Njena mati je Cleo nazadnje videla po poldrugi uri ponoči, ko jo je hči prebudila, saj je bila žejna. V šotoru sta poleg matere in štiriletnice spala še njen očim in mlajša sestrica Isla. Mati se je prebudila okoli šeste ure zjutraj, predelek, v katerem je spala štiriletnica, je bil odprt, hčerke pa nikjer, izginila je tudi njena spalna vreča.

Takoj je prebudila moža, in ker deklice ni bilo na območju kampa in je od drugih obiskovalcev nihče ni opazil, sta zagnala preplah in obvestila policijo. Deklico iščejo na območju plaže, bližnjega gozda, da bi šla sama plezat po grebenih in raziskovat bližnje jame, po katerih slovi območje, mamica dvomi; kot pove, je Cleo plašna in sama nikoli ne zapusti niti domačega dvorišča.

Da jo je nekdo ugrabil, pa namiguje predvsem dejstvo, da je štiriletnica izginila s spalno vrečo vred, kar pomeni, da bi jo lahko nekdo odnesel, medtem ko je spala. Eden od obiskovalcev kampa je še povedal, da je okoli tretje ure zjutraj slišal avtomobil, ki je zelo hitro speljal z bližnjega parkirišča. Policisti so o izginotju povprašali tudi njenega očeta, s katerim ima Cleo menda redne stike; da ima z bivšim urejen odnos, je potrdila tudi dekličina mati.

Pogrešajo jo od sobote.

Reševalci se bojijo, da deklica, če je morda le odtavala sama v divjino, nima več veliko možnosti za preživetje, saj so dnevne temperature visoke, vodnih virov pa v bližini ni veliko. Poleg tega se je v ponedeljek nad območjem razbesnelo hudo neurje, ki je povzročilo veliko škode tudi v naravi, zato srčno upajo, da se Cleo ni poškodovala.

Kljub vsemu se policisti vse bolj nagibajo k možnosti, da je štiriletnico nekdo ugrabil; primer mnoge spominja tudi na izginotje Madeleine MacCann, ki je izginila sredi noči iz apartmaja v portugalskem letovišču. Zgodilo se je le nekaj dni pred njenim četrtim rojstnim dnem, pogrešajo jo že več kot 14 let.