Kam je izginil kitajski milijarder?

Eden najvidnejših kitajskih bankirjev Bao Fan je izginil neznano kam. Njegova bančno-vlagateljska družba China Renaissance bank je javnost obvestila, da "ne more navezati stika" s svojim izvršnim direktorjem in predsednikom, kar je takoj povzročilo silovit padec vrednosti delnice na hongkonški borzi; v dveh dneh je padla za skoraj tri četrtine. Upravni odbor banke je pozval zaposlene, naj ne verjamejo govoricam o Fanovem izginotju oziroma naj jih ne širijo, je poročala ameriška televizijska mreža CNN.

Na Kitajskem že dlje poteka široka protikorupcijska kampanja.

Bao Fan je v zadnjem desetletju zaslovel kot iznajdljivi vlagatelj in podpornik številnih zagonskih podjetij. Izginil je prav v času široke protikorupcijske kampanje predsednika države Xi Jinpinga, v okviru katere so oblasti pod drobnogled vzele številna finančna in tehnološka podjetja. Pri banki China Renaissance so zapisali, da "uprava nima nikakršnih podatkov o tem, da bi bila Baova nedosegljivost kakor koli povezana s poslovnimi operacijami skupine".

Izginuli poslovneži

Bao Fan ni edini vidni kitajski poslovnež, ki je izginil v zadnjih letih. Kakor je britanskemu Guardianu povedal nekdanji kitajski tajkun Desmond Shum, se je Bao očitno znašel na muhi oblasti. Shum ima osebne izkušnje z nepredvidljivimi odnosi med kitajsko vlado in korporacijami: njegova nekdanja žena in ena najbogatejših Kitajk Duan Weihong je skrivnostno izginila leta 2017, ko so oblasti proti njej sprožile preiskavo zaradi domnevne korupcije; Shum za njeno izginotje krivi varnostne organe.

Ustanovitelj Alibabe Jack Ma je javno kritiziral vmešavanje oblasti v posle. FOTO: Bobby Yip/Reuters

Istega leta je iz svoje hotelske sobe izginil poslovnež Xiao Jianhua, ki je imel dotlej tesne vezi s kitajsko vlado; pozneje je bil obsojen na 13 let zapora zaradi domnevnih finančnih zločinov. Prav tako leta 2017 je zavarovalniška družba Anbang sporočila, da njen predsednik Wu Xiaohui "iz osebnih razlogov" ne more več opravljati svojih dolžnosti; kasneje je dobil 18 let zapora zaradi prevare. Znan je tudi primer enega najbogatejših Kitajcev in ustanovitelja Alibabe Jacka Maja, ki je konec leta 2020 izginil za tri mesece, potem ko je javno kritiziral vmešavanje oblasti v posle. Ko se je spet pojavil v javnosti, je bil precej bolj tih.