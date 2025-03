Kam gre ta svet? Tri najstnice do smrti preteple moškega (75), ena od njih je vse posnela

V Londonu so tri najstnice pred petimi dnevi obkolile starejšega moškega in ga napadle s pestmi ter brcami, vse skupaj pa snemale z mobilnim telefonom, poroča Sky News. Moški je zaradi hudih poškodb umrl kasneje v bolnišnici, sojenje proti napadalkam, starim 14, 16 in 17 let, pa se je začelo v ponedeljek.

Najstnice so bile sprva aretirane zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb. Po smrti žrtve so bile na sodišču obtožene uboja iz malomarnosti. Ena od osumljenk je napad posnela s svojim mobilnim telefonom.

Napadle so ga pozno zvečer

Zgodilo se je v severnem predelu Londona Islingtonu, v bližini avtobusne postaje, okoli 23.35. Žrtev, 75-letni Fredi Rivero, domnevno bolivijski državljan, se je nahajal v bližini postajališča, ko so najstnice izstopile iz avtobusa, ga obkolile in napadle. Nato naj bi že odšle, a so se kmalu vrnile in ga ponovno začele odrivati, brcati in pretepati s pestmi.

Policisti in reševalci so moškemu pomagali na kraju dogodka, a je naslednji dan zaradi poškodb umrl v bolnišnici. Najstnice so trenutno v pridržanju za mladoletnike.