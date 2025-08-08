Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše

Na morju ob otoku Milos v grškem otočju Kikladi v Egejskem morju sta danes umrla dva vietnamska turista, je sporočilo grške obalne straže povzela francoska tiskovna agencija AFP. Vzrok naj bi bil močan veter, ki piha od danes zjutraj.

Incident, v katerega sta bila vpletena moški in ženska iz Vietnama, se je zgodil na plaži Sarakiniko na severu otoka Milos. Po navedbah obalne straže so moškega in žensko našli nezavestna v morju, lokalni mediji pa so poročali, da sta se žrtvi utopili. Vietnamska turista sta dopustovala na ladji za križarjenje, s katere je ženska padla v vodo, moški pa naj bi jo skušal rešiti.

Veter oviral ladijske povezave

Ob tem je veter oviral ladijske povezave med celinsko Grčijo in otoki. Večina trajektov, ki bi morali odpluti proti Kikladom, je ostala v pristanišču v Pireju.

Ministrstvo za civilno zaščito je sporočilo, da bodo sunki vetra, ki so sicer avgusta v Egejskem morju pogosti, dosegli hitrosti tudi do 88 kilometrov na uro. Po poročanju tamkajšnjih vremenoslovcev bo po polnoči veter oslabil.

Nacionalni observatorij v Atenah pa je opozoril, da bi se lahko zaradi močnega vetra razširili gozdni požari, predvsem na vzhodu in jugu države.