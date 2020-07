Kakšna tragedija: utopil se je pri hotelu Jadran, v morje so ga vrgli prijatelji

Na klifu pri plaži pred hotelom Jadran v hrvaški Reki se je sinoči utopil moški. Po pisanju Novega lista ga je v morje porinila skupina moških. Eden od prič tragičnega dogodka je na družbenem obrežju zapisal, kaj se je zgodilo.



»Na žalost sem bil priča tragičnemu dogodku. Kot vedno in tako tudi danes, sem se po treningu odpravil na morje. Ko sem prišel do klifa Pećine blizu hotela Jadran sem opazil skupino 4-5 pijanih moških, starih med 30 in 40 let. Po nekaj minutah je ista skupina svojega 'prijatelja' s silo odrinila s klifa v morje. Čeprav se je sprva zdelo, da je z njim vse v redu, saj je začel plavati, je že čez 20 sekund telo postalo negibno. Ker je teren neprehoden (globoko morje in klif), sem se odločil pomagati človeku. Nekako smo ga izvlekli iz morja in ga obrnili na bok. Srčnega tlaka nismo otipali.



V tem trenutku so na pomoč že prišli reševalci, ki so ga oživljali, a je bilo prepozno. Med zasliševanjem policije, mi je skupina moških nenehno od daleč prigovarjala 'mulc, kaj izigravaš', 'glej da ne znorim, pa bodo gospodje policisti morali streljati name'. Kot sem slišal, ima ista skupina ljudi na policiji že debelejši dosje, med drugim tudi zaporniškega. Eno življenje je izgubljeno in upam, da bodo storilci za to primerno kaznovani,« je napisal A. V.