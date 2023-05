Kakšna je beograjska šola za elito, na kateri se je zgodil masaker?

»Moj starejši otrok hodi v OŠ Vladislava Ribnikarja in vsi smo šokirani. Poznal sem umorjenega varnostnika in nad tem podatkom sem zgrožen. Bil je izjemno pozoren in skrben do vseh otrok v šoli. Gre za strašno tragedijo,« je za srbske medije povedal minister za trgovino Tomislav Momirović, potem ko je prejel informacijo, da so bili med streljanjem njegovi otroci v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar.

Osnovna šola se nahaja na Vračarju in slovi kot elitna šola, ki jo obiskujejo otroci uspešnih in premožnih staršev, od politikov do estradnikov in zvezdnikov, zdravnikov. Šola lahko sprejme 1000 učencev, ki so razdeljeni v 43 oddelkov. Za potrebe športne vzgoje imajo dijaki na razpolago dve športni dvorani, pouk poteka v dveh izmenah, šola pa za dijake organizira podaljšano bivanje. Francoščina se poučuje od prvega razreda, angleščina pa od petega razreda, italijanščina pa je izbirni jezik, ki je na voljo otrokom od tretjega razreda. V enem delu šole pa sta francoska knjižnica in mediateka. Dvojezični pouk poteka v srbščini in francoščini za učence sedmega in osmega razreda, šola ima pediatrično in zobozdravstveno ambulanto, z učenci dela šolska logopedinja.

Varnost šole

Cvetje v znak podpore družinam umrlih. FOTO: Miloš Tesić, ataimages, Pixsell

V to šolo naj bi hodil tudi otrok voditeljice Nikoline Pišek, ki je z objavo na Instagramu izrazila sožalje zaradi masakra na tej šoli.

»Moje sožalje vsem družinam žrtev. Na žalost jih tudi jaz poznam. Molim zanje. Groza in mrzlica me spreleti, ker bi bil moj otrok sedaj v tej šoli, če se ne bi odločili drugače. Hvaležna za to,« je zapisala zgrožena Nikolina.

Srbski televizijski voditelj Zoran Kesić, čigar otrok prav tako obiskuje omenjeno šolo, je bil pred šolo, kjer se je zgodil masaker.

»Ne vem, kaj naj rečem, to je grozno, zelo sem vznemirjen ... Naši otroci hodijo v to šolo, je za srbski Telegraf povedal Zoran in dodal, da so bili vsi zbrani starši zelo prestrašeni.

Na spletni strani šole piše, da je varnost šole v rokah šolske policije in zasebne agencije. Prvi, ki je bil ubit v tem poboju brez primere, je bil šolski varnostnik Dragan Vlahović. Na vhodu v šolo je nanj najprej naletel maloletni morilec in ga hladnokrvno pokončal s strelom.