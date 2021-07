Kakšna blamaža Slovencev na Hrvaškem: policija jih je morala kaznovati

Hrvaška policija je na treh mejnih prehodih s Slovenijo od sobote do danes ustavila 12 tujih državljanov zaradi posedovanja manjših odmerkov mamil. Med njimi sta bila tudi dva slovenska državljana. Še sedem slovenskih državljanov so pretekli teden dni kaznovali zaradi glisiranja v Kvarnerju na razdalji manj kot 300 metrov od obale.



Ob vstopu na Hrvaško so na mejnih prehodih Rupa/Jelšane, Pasjak/Starod in Brod na Kolpi/Petrina pri petih državljanih Avstrije, po dveh državljanih Nizozemske in Slovenije ter po enem državljanu Belgije, Italije in Nemčije v tednu dni našli približno 50 gramov marihuane ter nekaj gramov kokaina, hašiša in ketamina. Sodnik za prekrške je vsem izrekel denarne kazni, je danes na svoji spletni strani objavila policijska uprava s sedežem na Reki.



V preteklem tednu je pomorska policija na območju primorsko-goranske županije okrepila nadzor nad prometom na morju z namenom, da bi preprečili možnost nesreč, posebej ko gre za kopalce in potapljače. Ustavili so 32 lastnikov plovil, ki so glisirali na območju, kjer je to prepovedano.



Glisirali so manj kot kot 300 metrov od obale otokov Krk in Rab ter pri Crikvenici. Največ prekrškov so storili nemški državljani, in sicer deset. Sledijo Slovenci, ki jih je bilo sedem, pet pa je bilo Avstrijcev. Še deset kršilcev je bilo iz drugih držav. Vse so denarno kaznovali, je še zapisala policijska uprava primorsko-goranska.

