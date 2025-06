Kako žalostno: oče želel rešiti otroka, a je nato sam umrl (VIDEO)

Spletna stran cbsnews.com poroča o hudi nesreči, ki se je zgodila ob obali ameriškega mesta Fort Lauderdale, v kateri je utonil 33-letni oče. Nesreča se je zgodila ravno na očetovski dan.

Po besedah gasilske reševalne službe Fort Lauderdale je 33-letni Antwon Wilson, potem ko sta bila njegova otroka videti v stiski, šel v vodo, da jima pomaga. A zanj se je nato končalo slabo. Med tem, ko je reševal eno izmed hčera, jima je želela pomagati še ena oseba, a se je ta nato umaknila iz vode. Vmes so prišli na pomoč tudi reševalci. Oba otroka je vpletenim uspelo rešiti, Wilson pa je med reševanjem umrl.

Tri osebe odpeljali v zdravstveno ustanovo

Kot poroča omenjena spletna stran, so Wilsona našli pod vodo. Nato so ga prepeljali na obalo, kjer so takoj začeli izvajati reševalne ukrepe. Za tem so ga tudi odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer pa je umrl.

Po poročanju omenjene spletne strani so tja prepeljali tudi eno od njegovih hčera in pa omenjenega moškega, ki je tudi želel pomagati pri reševanju.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: