Kaj takega pa še ne: v lisicah pobegnil iz kombija, išče ga na desetine policistov

V hrvaški prestolnici je popolne nastala prava drama. Na križišču mestne avenije Vukovar s Savsko cesto, potem ko je v nepojasnjenih okoliščinah osumljenec pobegnil organom pregona. Po neuradnih informacijah Jutarnjega lista naj bi moškega, ki je trenutno še na begu in ga išče na desetine policistov, nekaj pred 16. uro odpeljali na zaslišanje na državno tožilstvo.



Po pričanju očividcev je moški drobne postave in ​​črnih las z lisicami na rokah pritekel iz kombija, ki se je ustavil na križišču. Policisti naj bi nemudoma pričeli z iskanjem, na pomoč pa jim je priskočilo več drugih enot.



Policija za zdaj ni želela razkriti veliko informacij. »Lahko samo potrdimo, da postopek poteka na mestu, ki ste ga navedli,« so dejali za omenjeni portal in dodali, da več podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti.

