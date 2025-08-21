HUDE POŠKODBE

Kaj se ji je pletlo po glavi? Mama ob 3:20 v sinovo sobo, vzela sekiro in ...

Komaj je pobegnil pred njo.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
21.08.2025 ob 11:13
21.08.2025 ob 11:44
M. U.
21.08.2025 ob 11:13
21.08.2025 ob 11:44

Kaj natančno je 49-letno žensko gnalo, da je v sredo sredi noči poskušala ubiti svojega 30-letnega sina, medtem ko je ta spal, ni znano. Takoj po tem, ko so izvedeli za kaznivo dejanje, so se policisti policijske uprave Varaždin odzvali in osumljenca prijeli, hudo poškodovanega mladeniča pa so hospitalizirali v Splošni bolnišnici Varaždin, navajajo hrvaški mediji. 

Ovadena zaradi poskusa umora

Po končani preiskavi so jo s kazensko ovadbo zaradi poskusa umora predali v pripor, danes pa jo bo zaslišalo varaždinsko tožilstvo, ki bo zanjo predvidoma zahtevalo enomesečni preiskovalni pripor.

image_alt
Groza na Dolenjskem: s sekiro nad policista, štirje pridržani (VIDEO)

Po kazenski ovadbi je 49-letnica okoli 3.20 zjutraj vstopila v sobo, kjer je v hiši v Breznici spal njen sin. Večkrat ga je udarila s sekiro po vratu, prsih in hrbtu, na srečo pa se je nekako uspel ubraniti ter se na koncu zaklenil v sobo in poklical policijo.

Večkrat ga je udarila s sekiro po vratu, prsih in hrbtu.

»Policisti so žensko po prihodu na kraj dogodka prijeli, napadenemu 30-letniku so v Splošni bolnišnici Varaždin nudili zdravniško pomoč, kjer so mu diagnosticirali površinske poškodbe glave, zlom dveh vratnih vretenc in ureznine,« so ob tem sporočili varaždinski policisti.

Več iz te teme:

napad Hrvaška sekira poskus umora Varaždin ženska

Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Photo
Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Komentarji:

