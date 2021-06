Kaj se je dogajalo tistega dne? Po smrti 5-letnika v avtu, očeta izpustili iz pripora

Hrvaško državno tožilstvo je izprašalo 34-letnega moškega in ga izpustilo iz pripora, saj ni zakonske podlage, da bi ga zadržali zaprtega.Tožilstvo je sporočilo, da so moškega prijeli, ker je osumljen kaznivega dejanja kršenja otrokovih pravic. »Obstaja sum, da 34-letnik v torek, ob 8. uri v Kninu iz neznanega razloga v vrtec ni odpeljal petletnega fanta, ampak ga je pustil zaklenjenega v avtomobilu na parkirišču. Ko se je vrnil okoli 15. ure, potem ko ga je poklicala žena, je odšel do avtomobila in našel nezavestnega otroka v avtu.« Reševalci so poskušali z reanimacijo, a mu niso mogli več pomagati.Tega usodnega dne je bilo v Kninu zelo vroče, kaj šele v zaklenjenem avtomobilu.Državno tožilstvo po razgovoru s 34-letnikom ni predlagalo preiskovalnega zapora. Zato so ga izpustili na prostost.Kaj se je dogajalo tistega dne, da je oče zaklenil otroka v avto in ga tam pustil, zaenkrat ni znano.