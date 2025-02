Kaj se dogaja? V ZDA spet strmoglavilo letalo, padlo naj bi na hiše! (VIDEO)

V ameriški Philadelphii je v petek popoldne po lokalnem času strmoglavilo manjše letalo learjet 55, poročajo ameriški mediji. Uvodna poročila govorijo o šestih osebah v letalu, ki je strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča.

Letalo, ki je strmoglavilo na gosto poseljen predel Philadelphie, naj bi padlo na hiše, ki so zagorele, zagoreli so tudi avtomobili, parkirani na ulicah. Strmoglavljenje je posnelo več kamer, ki jih imajo svatovalci nameščene pred vhodnimi vrati. Izbruhnila je močna eksplozija, koliko ljudi je bilo ranjenih ali so umrli, še ni znano, je pa življenje najverjetneje izgubilo vseh šest ljudi, ki so bili v letalu.

CNN poroča, da je bila na manjšem letalu deklica, ki je skupaj z mamo zapuščala pediatrično bolnišnico v Philadelphii, kjer se je zdravila. Namenjeni sta bili domov v Mehiko. Tudi preostali potniki so bili po poročanju omenjene televizije mehiški državljani, poleg pilota in kopilota ter mame in hčerke sta bila na krovu še zdravnik in reševalec nujne medicinske pomoči.

Guverner ameriške zvezne države Pensilvanije Josh Shapiro je na mediju X zagotovil, da so na voljo vsi viri za reševanje in odpravljanje posledic nesreče.

Omenjena nesreča se je pripetila v času, ko oblasti še vedno preiskujejo trčenje potniškega letala družbe American Airlines in vojaškega helikopterja nad Washingtonom, ki se je zgodilo v sredo zvečer in v katerem je življenje izgubilo 67 ljudi.