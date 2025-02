Kaj se dogaja v Evropi? Iz Nemčije poročajo o novem napadu z nožem

V napadu pri spomeniku holokavstu v Berlinu je bil danes v domnevnem napadu z nožem huje ranjen moški, je sporočila policija. Moškega je napadel neznanec, ki je zbežal, a naj bi ga policija po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že prijela.

Moškega je z ostrim predmetom huje ranil neznanec, je po poročanju tujih tiskovnih agencij na omrežju X sporočila policija. Napad se je zgodil okrog 18. ure, žrtev pa so prepeljali v bolnišnico. Kasneje so sporočili, da njeno življenje ni ogroženo in da je njeno stanje stabilno.

Policija je na območju sprožila obsežno iskalno akcijo za napadalcem, ki je pobegnil. Po treh urah so domnevnega napadalca prijeli, je sporočila policija.

V Berlinu je bilo danes napeto. FOTO: Odd Andersen Afp

Reševalci so poskrbeli za prisotne na prizorišču napada, od katerih so številni v šoku.

Niz napadov

Incident se je zgodil dva dneva pred parlamentarnimi volitvami in po nizu napadov, ki so v zadnjih tednih šokirali javnost. Zadnji tak napad se je zgodil prejšnji teden, ko je 24-letni Afganistanec z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi na shodu v Münchnu. Ranjenih je bilo najmanj 39 ljudi, pri čemer sta dveletna deklica in njena mati kasneje podlegli poškodbam.

Nemška policija je pred tem danes sporočila, da je aretirala 18-letnega Rusa zaradi suma, da je načrtoval napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Šlo naj bi za islamistični motiv.