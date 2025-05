Kaj se dogaja pri sosedih? V zadnjih 24 urah kar štirje mrtvi

V zadnjih 24 urah je Hrvaško pretresel niz smrtnih prometnih nesreč, v katerih so življenje izgubile štiri osebe. Najnovejša tragedija se je zgodila zjutraj na državni cesti D48 med naseljema Bonaci in Baderna, nedaleč od Poreča. Voznik osebnega avtomobila je tam iz neznanega razloga zapeljal s ceste in umrl, okoliščine policisti še preiskujejo.

Le nekaj ur prej, okoli 23. ure, je v kraju Vlaislav 55-letna voznica osebnega avtomobila med zavijanjem v levo trčila v motorista, ki je z visoko hitrostjo vozil in nasprotne smeri. Trčila sta, 25-letni motorist pa je na kraju nesreče izgubil življenje. Po poročanju policije je moški vozil neregistriran in nezavarovan motor, bil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, tega so mu policisti odvzeli zaradi preteklih prekrškov. Voznica avtomobila je v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe.

V zagrebški četrti Soblinec se je prav tako zgodila tragična nesreča, in sicer je motorist izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in pri padcu umrl na kraju dogodka. Umrl je tudi voznik avtomobila, ki je v Labinu iz neznanega razloga zapeljal s ceste in trčil v parkirana vozila. Policija tudi okoliščine te nesreče še preiskuje.