K večnemu počitku pospremili šest mladih: Molčimo, trpljenje je preveliko (VIDEO)

Slišijo se le hlipanje in jok

inso bili danes pokopani pred cerkvijo svetega Janeza Krstnika v kraju Rakitna.inso k zadnjemu počitku pospremili v nedeljo. Pred cerkvijo so bile opoldne postavljene bele krste s trupli mladostnikov. Sprevoda se je udeležilo na tisoče ljudi.Današnji pogreb je vodil škof»Poskušamo najdi besede, ki bi lahko ubesedile našo bolečino, a ostajamo tiho. Starše otrok skušamo potešiti, a nam iz ustnic ne pride ničesar. Izrazi sožalja delujejo prazno.To trpljenje je preveliko, pretežko in prezahtevno za družine in starše. Znamo povedati, da nam bog ne naloži večjega križa, kot smo ga sposobni nositi. Njemu je to uspelo. In kot da ne vemo, kako naprej, kot da nimamo več poguma za življenje in kot da ni več smisla niti iskrenega upanja,« je med drugim dejal škof na pogrebu.Po pisanju portala Dnevni avaz na pokopališču vlada pretresljivo vzdušje. Spregovorila sta škof in župnik, slednji pa je komaj uspel dokončati svoje besede, da ga ne bi popolnoma premagale solze. Številni, ki so se udeležili pogreba, so v solzah, sliši pa se le hlipanje od joka.Danes so v BiH zaradi tragedije, ki se je zgodila blizu kraja Posušje na jugozahodu države, v kateri je na zadnji dan leta umrlo osem mladih, razglasili dan žalovanja. Zastrupili so se z ogljikovim monoksidom iz agregata za elektriko, tragedija pa se je zgodila na vikendu v naravnem parku Blidinje v zahodni Hercegovini blizu meje s Hrvaško. V hiši so praznovali novo leto, njihova trupla pa so našli sosedi.