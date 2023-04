Jutranja drama: mama umrla med čakanjem na rešilca, sin grozil s smrtjo

Iz Hrvaške poročajo o pravi drami. Zgodilo se je okoli 4.30 v zasebni hiši v Kašini na obrobju Zagreba. Moški je zaradi mame, ki je bila v hudem zdravstvenem stanju, poklical rešilca, češ da ima bolečine v prsih in težko diha. Po informacijah portala dnevnik.hr je od njegovega klica do prihoda reševalne ekipe minilo približno 40 minut, nesrečnica pa je medtem preminila.

Našli pištolo, za katero ima dovoljenje

Njen sin naj bi nato začel groziti reševalcem, jezen zaradi dolgega čakanja na pomoč. Reševalci so začeli oživljati žensko, voznik pa je odšel do kombija po opremo za oživljanje. Ko se je vrnil, se mu je zdelo, da ima njegov sin v roki pištolo. Reševalci so se rešili tako, da so pokojno prepeljali v bolnišnico. Poklicali so policijo in prijavili, kaj se je dogajalo.

Policisti naj bi po neuradnih informacijah pri moškem res našli pištolo, za katero ima dovoljenje. Ob prihodu policistov je bila pištola pravilno zaprta v posebni omari, policisti pa so ugotovili, da ni podanih elementov kaznivega dejanja.