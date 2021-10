Junaški dedek: utonil, ko je iz morja reševal vnuka

Družinske počitnice na Kreti so se za britansko družino spremenile v tragedijo. Ko se je 61-letni moški s svojima vnukoma, starima 7 in 10 let, odpravil na popoldansko plavanje, so jih kar naenkrat zajeli močni valovi.

Zaradi njih se niso mogli vrniti na obalo. Junaški dedek je z zadnjimi močmi pomagal vnukoma, da sta se rešila, potem ko je na pomoč pritekel tudi reševalec iz vode.

Toda zanj je bilo prepozno, valovi so ga odnesli do skal, od koder ga zaradi močnega toka nikakor niso mogli izvleči. To je uspelo šele obalni straži, toda za moškega, ki je žrtvoval svoje življenje za vnuka, je bilo prepozno.