Jezusu ga je uspelo ustaviti, a prej pijan pokosil vse pred seboj

Iz Hrvaške poročajo o prometni nesreči, ki je pustila pravo razdejanje. V njej se je v torek okoli 21.30 v Varaždinski ulici v Sračincu poškodoval 19-letnik, ki je vozil avtomobil z 1,7 promila alkohola v krvi, navajajo Varaždinske vijesti.

Ustavil ga je šele betonski kip Jezusa

Mladenič ni prilagodil hitrosti vožnje in je s prednjim delom vozila trčil v kovinsko-stekleni nadstrešek avtobusnega postajališča, na katerem je reklamni pano. Nato je trčil v prometni znak in nadaljeval po travnati površini, nato pa trčil v kovinsko ograjo, betonski kip Jezusa in ograjo z lesenimi stebrički, nato pa se je ustavil.

Zaradi silovitega udarca je betonski kip padel na streho 19-letnikovega avtomobila in ga pri tem poškodoval. Po trčenju so ga oskrbeli v splošni bolnišnici Varaždin.