Jeleni sporočili, da je v nesreči izgubila otroka: šokantne besede njene mame

Mlada zdravnica Jelena K., ki je v hudi prometni nesreči pri Kladovem v Srbiji izgubila otroka, je v trenutku nesreče bila s svojim soprogom in prijatelji na poti v mesto, da bi se tam družili, piše Kurir. Te informacije je potrdila tudi Jelenina mama, piše Kurir.

»Sinoči okoli 19. ure sta moja hčerka in zet šla v mesto. Ne vem, kako je do nesreče prišlo, a bila sta s prijatelji v avtomobilu. Človeka, ki je povzročil nesrečo, ne poznamo,« je z drhtečim glasom dejala Jelenina mama.

»Hčerka je zdaj v bolnišnici v Beogradu. Z njo je moj soprog in sestri. Zdravniki so ji sporočili, da je izgubila otroka, ki ga je nosila v maternici, zaradi česar je močno pretresena. Fizično je stabilno, vendar si lahko le predstavljate, kako se počuti. Bila je v osmem mesecu nosečnosti. Zelo sta se veselila dojenčka, zdaj pa nas je vse to pretreslo. Niti v najhujših sanjah si nismo predstavljati takšno tragedijo,« je povedala mama.

Kot pravi, Jelenin soprog trenutno ni ob njej. »On je doma. Leži, ker je poškodovan od prometne nesreče in počasi okreva. Izgubo otroka pa je tudi zelo slabo prenesel.«

V prometni nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, med katerimi je bila tudi noseča Jelena K., ki je zdravnica v lokalnem zdravstvenem domu. S hitro pomočjo reševalcev so žensko rešili, medtem ko se je otrok rodil mrtev.

Do nesreče naj bi prišlo, ker je starejši voznik izgubil nadzor nad vozilom in z bokom priletel v nasproti prihajajoči avtomobil, v katerem je bila Jelena z družbo. Zaradi silnega udarca je avtomobil zletel v jarek. Vozil ga je Jelenin mož, sicer gasilec, medtem ko je nosečnica sedela na zadnjih sedežih, za sovoznikom.