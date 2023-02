Je tri upokojenke ubil serijski morilec?

Nemška policija je minule dni opozorila predvsem starejše ljudi, ki živijo sami, da naj bodo posebno previdni: nanje mogoče preži serijski morilec, kot so te dni razkrili tamkajšnji mediji. Najdba umorjene 89-letne Gertraute N. v njenem stanovanju v kraju Michelback je razburila ljudi, pa tudi posebno akcijsko policijsko skupino Soko Höhe (ki šteje 75 policistov), ki ima polne roke dela že od 23. decembra, ko so nedaleč proč našli umorjeno 77-letno Heidemarie K. Tudi pri slednji, ki je živela sama v stanovanju, so po opravljeni obdukciji ugotovili, da je umrla nasilne smrti.

Starejše opozarjajo na previdnost. FOTO: Mavric Pivk

K tema dvema smrtma pa so priključili še primer iz oktobra 2020, ko so našli mrtvo 94-letno Elfriede Kuckler, ki je živela kakšnih 200 metrov od Heidemarie. Bila je bogata dedinja pivovarne, za informacije o morilcu oziroma dogajanju pred njeno smrtjo pa so ponudili kar 35.000 evrov denarne nagrade. Toda slednja je ostala neizplačana, policija je v njenem primeru preverjala posamične informacije ter objavila fotorobot ženske(!) osebe, ki bi lahko bila povezana s kruto smrtjo.

Soseda, ki je našla nazadnje umorjeno Gertraute, je povedala, da pri pokojnici ni bilo veliko premoženja, ki bi ga lahko odnesli. Gertrautin brat Lothar D. je medijem povedal: »Verjamem, da morilec preži na žrtve v trgovinah.« Za vsak primer je policija povečala število patruljnih vozil na tamkajšnjih ulicah, da bi povečala občutek varnosti.