Je to motiv za grozljivi zločin v Srbiji?! Hči v hiši našla brutalno umorjene starše

Po neuradnih informacijah Informerja je trupla zakoncev danes zjutraj našla njuna mlajša hči, teta osumljenega dvojnega umora.

Srbska policija v Jagodini intenzivno išče Miša M. FOTO: Aleksandar Nalbantjan, Getty Images

Nesrečna hči ju je klicala, vendar se nista oglasila, zato je prišla k njuni hiši. Ko ni mogla vstopiti, je začutila, da nekaj ni v redu, in poklicala policijo. Ko so policisti vstopili, so zagledali grozovit prizor, pripoveduje ena od sosed, ki dodaja:

»Momčilo in Živka imata dve hčeri, eno, M. M., ki dela verjetno v tujini, in mlajšo hčer, ki živi nekaj kilometrov stran v sosednji vasi.«

Ali je to povzročilo prepir, kdo bi vedel …

Po besedah sosede Mišo M. prav tako ni živel z dedkom in babico. »On je živel v vasi Duboka in se ukvarjal s preprodajo živine. Govori se, da mu je ded dal ovna, a zanju ni plača. Ali je to povzročilo prepir, kdo bi vedel …« pripoveduje soseda v popolnem šoku.

Soseda je pojasnila, da je M. M. verjetno že včer pred grozljivim zločinom prišel k dedku in babici s svojim tovornjakom. Tega je pustil na dvorišču, stara starša pa zaklenil v hišo, ju hladnokrsvno umoril in pobegnil z njunim avtom. Policija je bila tam vse jutro, je pojasnila soseda.

