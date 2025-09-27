Je to motiv za grozljivi zločin v Srbiji?! Hči v hiši našla brutalno umorjene starše

Galerija
Srbska policija v Jagodini intenzivno išče Miša M. (39), ker sumijo, da je z nožem umoril dedka Momčila R. (79) in babico Živko R. (76), nato pa pobegnil z avtom njunega lastništva.
Po neuradnih informacijah Informerja je trupla zakoncev danes zjutraj našla njuna mlajša hči, teta osumljenega dvojnega umora.
Nesrečna hči ju je klicala, vendar se nista oglasila, zato je prišla k njuni hiši. Ko ni mogla vstopiti, je začutila, da nekaj ni v redu, in poklicala policijo. Ko so policisti vstopili, so zagledali grozovit prizor, pripoveduje ena od sosed, ki dodaja:
»Momčilo in Živka imata dve hčeri, eno, M. M., ki dela verjetno v tujini, in mlajšo hčer, ki živi nekaj kilometrov stran v sosednji vasi.«
Po besedah sosede Mišo M. prav tako ni živel z dedkom in babico. »On je živel v vasi Duboka in se ukvarjal s preprodajo živine. Govori se, da mu je ded dal ovna, a zanju ni plača. Ali je to povzročilo prepir, kdo bi vedel …« pripoveduje soseda v popolnem šoku.
Soseda je pojasnila, da je M. M. verjetno že včer pred grozljivim zločinom prišel k dedku in babici s svojim tovornjakom. Tega je pustil na dvorišču, stara starša pa zaklenil v hišo, ju hladnokrsvno umoril in pobegnil z njunim avtom. Policija je bila tam vse jutro, je pojasnila soseda.
