Je priljubljeni blogerki po umoru še praznil račun?

Briana Laundrieja še vedno ni na spregled, vse več je prepričanih, da se izogiba roki pravice, saj da je prav on umoril partnerico, 22-letno Gabby Petito, ki se z njunega skupnega popotovanja ni vrnila, nekaj dni pozneje pa so našli njene posmrtne ostanke v narodnem parku v Wyomingu.



Spomnimo, potem ko so Gabbyjini starši prijavili izginotje, policija pa se je hotela pogovoriti z Laundriejem, je ta molčal, potem pa izginil; po besedah staršev, ki sina odločno zagovarjajo, češ da ne bi nikoli storil zla Petitovi, je odšel na pohod, a ga v naravnem rezervatu na domači Floridi, kjer ga iščejo tudi z droni, helikopterji in slednimi psi, ni mogoče najti. Policija vse bolj pritiska tudi na njegove starše, za katere se je izkazalo, da so se tudi sami odpravili na izlet s sinom, ko je policija začela preiskovati Laundrieja, domov pa so se vrnili sami; na vprašanja, zakaj so zamolčali pomemben podatek in kje je njihov sin, ne odgovarjajo, čeprav jih policija opozarja na morebitno sostorilstvo, če bi se izkazalo, da so Brianu pomagali prikriti kar koli v zvezi z umorjeno.



Laundrieja, ki uradno še vedno ni osumljen umora leto dni mlajše Gabby Petito, pa po novem iščejo z nalogom za aretacijo zaradi nedovoljenih transakcij; kot se je izkazalo, je s tujo bančno kartico po partneričinem izginotju dvignil več kot tisoč dolarjev brez ustreznih pooblastil; čigava je bančna kartica in komu je odtujil denar, ni znano, vse več pa je seveda namigov, da je praznil ravno Gabbyjin bančni račun. Laundrieja iščejo že skoraj teden dni, policija pa je zasuta z namigi z vseh koncev ZDA.



