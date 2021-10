Je mrtev tudi zaročenec?

Sredi septembra, ko je policija pritisnila nanj s poizvedovanji, kam je izginila njegova zaročenka, je skrivnostno izginil, v floridskem narodnem parku, kamor naj bi se Brian Laundrie odpravil na pohod, pa so zdaj odkrili posmrtne ostanke. Po neuradnih podatkih gre za moškega, policija pa je že potrdila, da so v bližini našli tudi osebne predmete, ki naj bi pripadali 23-letniku.

Postopek identifikacije še poteka.

Brian Laundrie je pred več kot mesecem odšel na pohod. FOTO: Thomas Kloc/Getty Images

To so potrdili starši zaročencain, ki sicer vseskozi poudarjajo, da sin ni bil vpleten v smrt 22-letne blogerke in da je prav tako pogrešan, ne pa na begu. Ali je v tem kaj resnice, policija še vedno ni ne potrdila ne zanikala, saj Laundrieja nikoli ni uradno razglasila za osumljenca, le za osebo, ki bi jo radi izprašali glede krute usode Petitove, ne nazadnje je bil zanesljivo med zadnjimi, ki so bili v stiku z njo. In po pričevanju nekaterih naj bi se par v zadnjih avgustovskih dneh tudi srdito prepiral, zato so mnogi že uperili prst proti Laundrieju in ga obtožili okrutnega obračuna. Spomnimo, truplo mlade blogerke, ki jo je morilec zadavil, so našli sredi septembra v Wyomingu, potem ko so njeno izginotje prijavili starši; hči se jim namreč več dni ni oglasila, s popotovanja po narodnih parkih po ZDA pa se je Laundrie domov na Florido v nepojasnjenih okoliščinah vrnil sam in predčasno. Na vprašanja policije, kaj se je zgodilo z Gabby, ni hotel odgovarjati, potem pa je skrivnostno izginil. Odpravil se je zgolj na pohod, so takrat mirili strasti njegovi starši, a s pustolovščine v floridskem parku Carlton Reserve se Brian ni vrnil, vse več pa je namigovanj, da so posmrtni ostanki ravno njegovi.

Postopek identifikacije je v teku, policija pa temeljito pregleduje Laundriejeve osebne predmete in išče odgovore. Mladeniča so, spomnimo, iskali tudi z droni in psi, konec septembra pa so ga obtožili nedovoljenih dvigov z bančnega računa s kartico, ki pripada drugi osebi. Ali je odtujil Gabbyjin denar, niso nikoli potrdili.