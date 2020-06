Je moril zaradi shizofrenije?

Pred sobotnim napadom je morda opustil zdravljenje. FOTO: Facebook

7

let že živi na Otoku.

Na Otoku odmeva sobotno prelivanje krvi v parku v Readingu, kjer je 25-letnik usodno zabodel tri ljudi, še tri pa hudo poškodoval. Njegove roke so bile tako krvave, kakor da bi jih namočil v vedro rdeče barve, je povedala priča dogodka, izkazalo pa se je še, da ježe dolgo znan britanskim oblastem,Moj brat ni terorist, opozarja njegov bratin kritizira policijo, češ da njihove obtožbe temeljijo na rasističnem prepričanju, povrhu pa da je bil Khairi sam napaden, šele nato je potegnil nož in se začel braniti. To je seveda povsem v nasprotju z izjavami preštevilnih prič, ki jim je v soboto pozno popoldne strah v kosti nagnal okrutni morilec. Ta je naključno izbiral žrtve in jih zabadal v vrat, jasno je bilo, da si želi pokončati čim več ljudi. Saadallah naj bi pred dobrima dvema tednoma zapustil zapor, kažejo policijski podatki, sedel je zaradi manjših kaznivih dejanj, večkrat naj bi ga zalotili pri tatvinah, pred meseci pa se je znašel pod drobnogledom MI5, saj si je želel odpotovati v Sirijo. Prvotne domneve, da naj bi se tam nameraval pridružiti islamskim skrajnežem, so pozneje ovrgli, a mu potovanja vseeno niso dopustili. Sicer je trdil, da se je že bojeval proti ekstremistom, tudi v domači Libiji, ki jo je zapustil pred sedmimi leti, naj bi se kot otrok postavil po roburežimu, zato da je moral zapustiti domovino. Dokazov za to ni, njegovi bližnji pa pravijo, da je na Otok pobegnil, da bi se ognil nasilju, zaradi takratnih perečih razmer v Libiji pa da trpi za posttravmatskim stresnim sindromom. Imel je tudi znake paranoidne shizofrenije, zaradi katere naj bi bil nenehno v strahu, da ga nekdo zasleduje in mu streže po življenju.Tudi britanske oblasti zdaj ugotavljajo, ali so napad povzročile duševne težave, pojavljajo se domneve, da je opustil uživanje zdravil, kar je sprožilo masaker. Še naprej preiskujejo tudi njegove morebitne povezave s skrajneži; po nekaterih podatkih naj bi pred leti zavoljo ljubezni celo opustil muslimansko veroizpoved in sprejel krščanstvo ter si na roko vtetoviral križ.