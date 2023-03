Javnost v šoku po krutem umoru 12-letnice: sošolki sta jo ubili zaradi maščevanja?

Nemška javnost je bila šokirana po razkritju, da sta za umor deklice (12) krivi njeni vrstnici.

Kot smo že poročali, je deklica Luise izginila v soboto, ko se je odpravljala domov iz prijateljeve hiše. Za pogrešano so jo prijavili, ker se ni vrnila domov, oglasila pa se ni niti na mobilni telefon. Začelo se je obsežno iskanje.

Luise so našli mrtvo v nedeljo zjutraj blizu njenega doma na sami meji med zveznima deželama Porenje-Pfalško in Severno Porenje-Vestfalija, na zahodu Nemčije, v bližini železniškega predora. Sprva so sumili na spolni delikt, a obdukcija teh sumov ni potrdila.

Nato pa sta dve deklici, stari 12 in 13 let, priznali umor. Dekleti naj bi hodili v razred z žrtvijo. Motiv grozljivega dejanja sicer uradno še ni znan. Preiskovalci o tem neradi govorijo, ker so tudi osumljenci otroci in jih je treba zaščititi.

Je šlo za maščevanje?

»Kakšen motiv bi lahko imel otrok za takšno dejanje, odrasli morda ne morejo razumeti,« je dejal državni tožilec Mario Mannweiler, poroča Bild in dodaja, da je očitno, glede na to, da je imela žrtev veliko vbodov, »da so veliko vlogo igrala čustva.«

A Fenix ​​​​Magazin ugiba o motivu in piše, da naj bi sošolki Luiso ubili iz maščevanja.

Truplo so poslali na obdukcijo na oddelek za sodno medicino Univerzitetne bolnišnice Mainz.

»Glede na rezultate obdukcije je deklica umrla zaradi številnih vbodov in posledične velike izgube krvi,« je povedal tiskovni predstavnik nemške policije.