Javno so jo posilili, ker je njen brat prej posilil drugo dekle. Sta se tako dogovorili družini?

Zaradi naročanja posilstva najstnice kot maščevanja za posilstvo, ki ga je zagrešil njen brat, so aretirali 20 ljudi. Grozljiva praksa se je dogajala v pakistanskem mestu Multan.

»Vaški svet je odredil posilstvo 16-letnega dekleta kot kazen, ker je njen brat posilil 12-letnico,« je povedal policijski uradnik Allah Baksh.

Džirge, vrsta sveta, ki ga sestavljajo lokalni starešine, se pogosto uporabljajo za reševanje sporov na podeželju Pakistana. Vendar so zaradi številnih kontroverznih odločitev, kot so uboji iz časti in posilstva iz maščevanja, njihove odločitve nezakonite.

Povedal je, da se je v začetku tega meseca na vaški svet obrnil moški, ki je trdil, da je njegovo 12-letno sestro posilili njegov sorodnik. Svet mu je nato naročil, naj v zameno posili njegovo sestro, kar je po navedbah policije tudi storil. Pakistanski časopis Dawn je poročal, da je bila deklica posiljena pred celotnim vaškim svetom in njenimi starši.

Zdravniški testi v obeh primerih potrdili posilstvo

Drug policist, Ahsan Younas, je za BBC Urdu povedal, da je policija vložila obtožnice proti 20 ljudem in da je osumljenec še vedno na prostosti. A medtem ko so prva poročila navajala, da je bila skupina, ki je naročila posilstvo, džirga oziroma vaški svet, so viri blizu BBC-ja povedali, da je šlo dejansko za odločitev dveh družin.