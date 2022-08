Jasne so podrobnosti nesreče jadralnega padalca v Istri

O nesreči, ki se je zgodila pred tednom dni, ko se je na območju Buzeta v Istri ponesrečil jadralni padalec iz Slovenije, smo že poročali. Zdaj je znanih več informacij. Moški je padel na zelo nedostopnem terenu, zato so na kraj nesreče takoj poslali reševalce nujne medicinske pomoči, policiste, gasilce in HGSS.

Kaj se je zgodilo?

V sredo, 17. avgusta ob 14. uri je Javna gasilska enota Buzet prejela obvestilo o padcu jadralnega padala na območju Buzeta, na območju Krbavčići. Jadralni padalec je strmoglavil na zelo nedostopnem terenu, pod železniško progo Buzet - Rakitovec, nedaleč od meje s Slovenijo, je za Glas Istre povedal namestnik poveljnika Gasilske enote mesta Buzet Robi Jermaniš.

Slovenec se je uspešno dvignil v nebo, a ga je veter vrgel proti skalam. Najprej se je zagozdil ob en grm, nato še pri drugem, kjer je obstal in padel na skalnato površino pod železniško progo. Verjetno si je ob padcu zlomil nogo, za zdaj pa ni uradnih podatkov o resnosti njegovih poškodb.

»Vzeli smo opremo za reševanje z višin in globin ter ga dosegli po železnici. Bil je pri zavesti, rekel je, da je vse v redu, le da ga boli noga. Imobilizirali smo ga in dali v reševalno korito. Z opremo za reševanje iz višin in globin, varovalno vrvjo in vrvjo za izvleko smo ga izvlekli na železniško progo in ga nato ob železniški progi z našim specialnim vozilom, namenjenim tovrstnemu reševanju, odpeljali do reševalnega vozila. Potrebovali smo skoraj eno uro,« je dodal namestnik poveljnika Gasilske enote mesta Buzet.

Na intervenciji so sodelovali trije gasilci Gasilska enota mesta Buzet z enim gasilskim vozilom in dva reševalca nujne medicinske pomoči, policist pa je opravil ogled.

Obrobje gorskega masiva Ćićarije ob meji s Slovenijo je prepoznavna destinacija za aktiven oddih ne samo na Hrvaškem in v Evropi, temveč tudi na svetovnem zemljevidu in je priljubljena destinacija za ljubitelje jadralnega padalstva.