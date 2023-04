Iztiril vlak, najmanj ena oseba umrla, več huje ranjenih (VIDEO)

Na jugu Nizozemske je danes v iztirjenju potniškega vlaka umrla najmanj ena oseba, še okoli 30 ljudi je bilo ranjenih, od tega 19 huje, so sporočile reševalne službe. Ob tem so pojasnile, da se je vlak iztiril, ko je trčil v gradbeno opremo na progi v vasi Voorschoten na poti med Haagom in Amsterdamom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sprednji vagon je iztiril in zapeljal na polje, drugi je pristal na boku, tretji je ostal pokonci, medtem ko je četrti vagon zagorel. FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Žrtev nesreče je bila zaposlena v gradbenem podjetju BAM, so izjavo podjetja povzeli nizozemski mediji. Gradbeno podjetje je opravljalo delo na železnici v bližini Voorschotena, so še poročali. Reševalne službe so potrdile, da se 19 poškodovanih zdravi v različnih bolnišnicah na tem območju, 11 ljudi pa so oskrbeli v bližnjih hišah.

Nizozemski kralj Willem Alexander je kasneje obiskal kraj nesreče, nizozemski predsednik vlade Mark Rutte pa je nesrečo opisal kot »grozljivo železniško nesrečo«.

Nesreča se je zgodila okoli 3.30 zjutraj, ko je dvonadstropni medkrajevni vlak trčil v gradbeni material, ki je stal na tirih v Voorschotenu, približno osem kilometrov severno od Haaga.

Na posnetkih s kraja dogodka je bilo videti, kako se je sprednji vagon iztiril in zapeljal na polje, drugi je pristal na boku, tretji je ostal pokonci, medtem ko je četrti vagon zagorel.

»Ena oseba je umrla, najmanj 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Enajst ljudi je nastanjenih v domovih lokalnih prebivalcev, medtem ko so bili hudo poškodovani odpeljani v bolnišnico,« je sporočila lokalna služba za nujne primere.

V času nesreče je bilo na vlaku približno 60 ljudi. Na kraj so po nesreči prispeli reševalci, vključno s helikopterjem. Nizozemska policija in tožilstvo sta sporočila, da sta sprožila kazensko preiskavo, medtem ko železniški organi in varnostni odbor države preiskujejo vzrok nesreče.