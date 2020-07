Izšolani manipulator! Slovenec na lepe oči zobarjem po Balkanu jemal denar

Slovenec, ki služi s prevaro. FOTO: Zaslonski posnetek



Izšolani manipulator

V srbskih medijih so se razpisali o Slovencu, ki je od raznih uspešnih podjetij (sprva v Srbiji, nato v Republiki srbski) zahteval, da mu v zameno za izdan certifikat o odličnosti podjetja plačajo 220 evrov. V telefonskem pogovoru se je lažno predstavil kot uslužbenec Agencije za posredniške, informacijske in finančne storitve Republike Srbske (APIF), ki opravlja enake posle kot Agencija za gospodarske registre (APR) v Srbiji, in podjetja prepričeval, da morajo ta certifikat nujno kupiti, sicer sledi tožba na sodišču. Mnogi so mu nasedli.Srbski alo.rs. piše, da je alfa in omega podjetja šolani prevarant slovenski državljan ki ima od leta 2013 prebivališče v Beogradu. Skupaj s sodelavci že lep čas izdajajo lažne licence o uspešnem poslovanju po vsej Srbiji.Skupino prevarantov je zdaj razkrila Mednarodna policijska organizacija (IPO). Prijeli so jih v Republiki srbski, kjer so šele začeli svoje že utečeno delo.Slovenec je podjetje registriral že leta 2013 v Veliki Britaniji, s sedežem na Britanskih Deviških otokih. Izkupiček iz prevare je tako vedno pristal v tej davčni oazi. Je le eden od treh, ki delajo v podjetju, registriranem v Londonu. Kot direktorica podjetja v Sarajevu in Beogradu se pojavlja ženska z istim priimkom, kot jo ime ta neimenovani Slovenec.»Prevaranti so profesionalci. Gre za ljudi, ki so izšolani za verbalno in psihološko manipulacijo,« piše Alo. Izbrani podjetje pokličejo iz imenika podjetij. Izberejo si tiste, ki dobro poslujejo in ki bi jim lahko plačali njihovo storitev. Zelo so vztrajni in imajo razdelano metodo prepričevanja. Najprej čestitajo lastniku, češ da je njegovo podjetje zaradi uspešnosti uvrščeno v kategorijo A+, nato pa mu sporočijo, da ga bo nekdo iz agencije, ki je delal analizo poslovanja, poklical in mu izstavil račun za certifikat v vrednosti 220 evrov.Problem je, kot pravijo s policije, da so vseskozi na meji zakona. Delajo zelo pametno, in če nekdo zagrabi vabo, mu ne pustijo veliko prostora. Menijo, da so s telefonskim klicem začeli odnos med dolžnikom in upnikom in od tega ne odstopijo, vse dokler ne izterjajo denarja.Minuli mesec so po imeniku klicali izključno zobozdravstvene ordinacije v Banjaluki. Če je kdo zavrnil certifikat, so mu grozili, da bodo poklicali odvetnika. Potem je sledil klic domnevnega odvetnika, ki je lastniku povedal, da ga bodo tožili, če certifikata na bodo plačali.Koliko denarja so goljufi v tem času obrnili, ne poročajo. A policija svari, da jih v primeru sumljivih klicev in ponudb nemudoma obvestite. Goljufe pa bodo kazensko ovadili.