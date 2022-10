Izsilil prednost in trčil v avtobus

V četrtek ob 6. uri so bili novomeški policisti obveščeni o trčenju osebnega avtomobila in avtobusa v naselju Potok na območju Straže.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 46-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost vozniku avtobusa.

Voznik avtobusa, v katerem ni bilo potnikov, se v nesreči ni poškodoval, poškodovanega voznika osebnega avtomobila pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so zapisali v poročilu.