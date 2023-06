Izpustili so najhujšo serijsko morilko. Preberite, zakaj

Kathleen Folbigg, ki je bila ožigosana za najhujšo avstralsko serijsko morilko, je spet na prostosti. Kar dvajset let, kolikor je preživela za rešetkami, je namreč tamkajšnji sodni sistem potreboval, da je prišel do zanjo odrešujočega spoznanja. In sicer, da preprosto ni dovolj dokazov, s katerimi bi ji lahko dokazali krivdo za umor svojih treh otrok in uboj četrtega.

Vsi, dva sinova in dve hčerki, so nenadoma umrli med letoma 1989 in 1999, stari med 19 dnevi in 19 meseci. Tožilci so na sojenju trdili, da jih je mati zadušila, čeprav je vseskozi vztrajala, da so umrli zaradi naravnih vzrokov. Oblasti so lani odredile vnovično preiskavo primera, potem ko je skupina znanstvenikov leta 2020 opozorila na možnost, da so otroci v resnici umrli zaradi redke genske mutacije in prirojenih nepravilnosti, in podpisala peticijo za izpustitev obsojenke.

Revizijo primera je vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst in ugotovil obstoj utemeljenega dvoma glede njene obsodbe, je včeraj sporočil glavni tožilec Novega Južnega Walesa Michael Daley. Medtem ko so tožilci ob odsotnosti trdnih forenzičnih dokazov leta 2003 vztrajali pri izjemno majhni verjetnosti, da bi vsi štirje otroci nenadoma nepojasnjeno umrli zaradi naravnih vzrokov, je Bathurst navedel, da bi lahko vsaj tri smrti povzročili zdravstveni vzroki.

19 dni je bil star najmlajši otrok.

Na podlagi njegovih ugotovitev je guverner zvezne države Novi Južni Wales že podpisal pomilostitev in odredil takojšnjo izpustitev Folbiggove iz zapora, Avstralka ga je že zapustila. Pomilostitev po besedah Daleyja še ne pomeni razveljavitve obsodbe, saj mora o tem odločiti prizivno sodišče, če bi se Bathurst obrnil nanj. Petinpetdesetletnica je bila na 40 let zapora obsojena leta 2003.