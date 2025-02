Izprijeni učitelj Danilo v šoli gledal gole otroke, grozi mu do osem let zapora

Potem ko je kriminaliste dosegla vest, da menda eden od učiteljev na Osnovni šoli ena Murska Sobota poizveduje za otroško pornografijo, so ti potrkali na naslovu njegovega stalnega prebivališča ter še na vrata službenega kabineta. Po naših zanesljivih informacijah gre za Danila L., ki so ga soočili s sodno odredbo, da bodo med drugim pregledali njegov (šolski) računalnik. Kriminalistični preiskovalci so učitelja računalništva namreč osumili, da je na svetovnem spletu domnevno uporabljal forume in aplikacije za pošiljanje sporočil za izmenjavo in distribucijo gradiva z otroško pornografijo. Pr...