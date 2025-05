Izpoved ženske, ki jo je bivši pretepel v masažnem salonu: »Mislim, da vem, zakaj« (FOTO)

Prava drama se je odvijala v Dubravi v Zagrebu, kjer je moški vlomil v masažni salon in napadel žensko, nato pa v objektu povzročil požar in pobegnil.

Motiv maščevanje?

»Na urgenci sem, ker me zelo boli roka. Nekdanji partner je vdrl v salon in me pretepel. Nato je zažgal mizo in zbežal,« je za 24sata povedala žrtev napada in dodala, da meni, da je bil motiv za napad maščevanje, saj je proti napadalcu vložila tožbo.

»Ni plačeval preživnine za najinega otroka. Bila sem zelo prestrašena. Nisem dobro,« je še dodala.

gffg FOTO: Igor Soban/pixsell

Moškega je policija kasneje prijela. »Ob 12.10 smo prejeli obvestilo o napadu na žensko in požaru na Ulici Križnega puta. Na kraj so prispele vse nujne službe, ženski so nudili pomoč, požar pogasili, moškega pa intenzivno iščejo,« so sporočili.