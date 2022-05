Izpoved neutolažljivega očeta Nenada dan po pogrebu: Želim narediti vse, kar je načrtoval

Splitčan Matej Periš (28) je bil včeraj pokopan v krogu družine in najbližjih prijateljev. O najtežjih dneh v življenju in družini je za srbski medij Telegraf spregovoril njegov oče Nenad.

»Včeraj sem pokopala sina. Bog mi je dal, da ga najdem in pokopljem. Srce mu je nehalo biti ... Moja rana je vse večja in večja, pa tudi moja žalost ... Zagotovo se bova nekje nekoč še srečala,« začne izpoved oče Nenad, ki je več mesecev gojil upanje, da bo našel živega sina, ki je bil nazadnje viden v noči med 30. in 31. decembrom lani, ko je zapustil beograjski klub.

V ljudeh prebudil ljubezen in občutke

»Grdo je slišati, a sem vesel, da sem ga našel in vrnil v Split med družino in prijatelje. Moj Matej je v ljudeh prebudil ljubezen in občutke. Lahko rečem samo hvala. Vsaka beseda mojih solz za sinom, vsaka slika iz Beograda, ljudi, ki sem jih srečal ... Hvala za vaše molitve in želje, da bi moj Matej našel nebeški mir. Hvala Beograjčanom, ki so se sinoči poslovili od mojega sina,« pove Periš.

Tako Beograjčani kot Splitčani so se sinoči skoraj ob istem času poslovili od Mateja Periša.

Ena moja roka je za Mateja

»Bil sem na čolnu z ljudmi, ki so poznali mojega sina. Povedali so mi o njegovih načrtih in o tem, kako zelo ljubi življenje. Pogovarjal sem se z njimi ure in ure. Nisem se mogel ločiti. Nimam besed, da bi razložil, kakšni so ti občutki ... Morje povezuje ljudi. Tako je moj Matej na ladji spoznal veliko ljudi,« nadaljuje misel o sinu oče Nenad.

Nenad in Matej Periš. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Oče pokojnega mladeniča se bo po svojih najboljših močeh potrudil, da sinu izpolni vse želje, ki jih je imel, ko je bil še živ. »Želim narediti vse, kar je načrtoval. Da bi bil ponosen name. Pogosto mi je rekel: "Bravo, oče." Ena moja roka je za Mateja, druga za dve hčerki. Zaradi vseh moram biti močan,« pravi Periš, ko ga dušijo solze.

Kot pravi, bo spet prišel v Beograd

»Rad bi se zahvalil vsem novinarjem, ker so spoštovali našo željo, da bi pogreb potekal v krogu družine. Hvala vsem.«